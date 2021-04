Osnovnošolci se v ponedeljek vračajo v šolske klopi, dijaki šolanje nadaljujejo po modelu C

Ministrica za izobraževanje je izrekla besede, ki so jih nestrpno čakali predvsem starši osnovnošolskih otrok in dijaki. Vsi šolarji se v ponedeljek vračajo v šolske klopi. In kako zaščiteni pred koronavirusom so učitelji in vzgojitelji? V osnovnih šolah je takih, ki so covid že preboleli ali so se cepili, dobra polovica zaposlenih, v osnovnih šolah s posebnimi potrebami je ta odstotek nekoliko višji, in sicer 52,4 odstotka. Prav tako tudi v zavodih, kjer je zaščitenih dobrih 54 odstotka. Najmanj zaščiteni so vzgojitelji v vrtcih, tam je cepljenih oziroma prekuženih le dobra tretjina.

