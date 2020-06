Učenci odhajajo na počitnice, letošnje šolsko leto pa jim bo zagotovo ostalo v posebnem spominu

Pričele so se šolske počitnice in po nenavadnem pa tudi težkem letu si bodo lahko končno odpočili učenci, dijaki, učitelji, pa tudi starši, ki so večkrat morali stopiti v čevlje učitelja. Učenci, ki smo jih obiskali v eni od ljubljanskih osnovnih šol, pravijo, da jim bo letošnje leto vsekakor ostalo v spominu. Prvič so namreč preizkusili šolanje na daljavo, ki je vse prej kot lahko, priznavajo. O tem, kakšno bo prihajajoče šolsko leto, pa smo se pogovarjali z ministrico Simono Kustec.

