Učenci: Zaradi mask slabše slišimo učitelje in težje dihamo

V veljavo so stopila nova protikoronska pravila. Maske so od sedaj obvezne za zadnjo triado osnovne šole, dijake in študente, med poučevanjem pa jih morajo nositi tudi učitelji zadnje triade in učitelji srednjih šol. Učencem mask ni treba nositi le med športno vzgojo ali če je razred dovolj velik, da lahko sedijo na ustrezni varnostni razdalji. Po novem pa morajo svoja vrata najkasneje ob 22.30 zapreti gostinski lokali, ki opozarjajo, da jih bo to še dodatno udarilo po žepu.