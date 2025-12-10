Učilnice na pol prazne, pritisk na bolnišnice, pri bolnikih pa zapleti

Slovenijo je zajela gripa. Učilnice in vrtčevski oddelki so na pol prazni, številni otroci pa doma prebolevajo visoke temperature in kašelj. A pritisk ni le v šolah in vrtcih, močno ga občutijo tudi bolnišnice. Na otroških in odraslih oddelkih Klinike za infekcijske bolezni zdravijo vse več pacientov z zapleti, nekateri med njimi pa so že potrebovali pomoč Enote intenzivne terapije.

Število obolelih z vročino in respiratornimi obolenji se povečuje po vsej državi. Največji porast beležimo med predšolskimi in šolskimi otroki ter srednješolci, vse pogosteje pa zbolevajo tudi odrasli nad 65 let. "Mislimo, da je dobršen del teh gripa, ker imajo neke tipične simptome, zelo visoko vročino, bolečine po celem telesu," je povedal Sašo Rebolj, direktor zdravstvenega doma Kamnik. Nekatere bolnišnice so obiske že omejile – med njimi tudi Pediatrična klinika, enote intenzivne terapije ter Klinični oddelek za hematologijo Interne klinike ljubljanskega UKC. Vsi bolniki, ki zaradi gripe potrebujejo bolnišnično zdravljenje, se soočajo z zapleti. Najpogosteje gre za respiratorno odpoved, sekundarne bakterijske pljučnice, pri majhnih otrocih pa so letos pogosti tudi vročinski krči.

Gripa FOTO: Shutterstock icon-expand

V Splošni bolnišnici Murska Sobota trenutno zdravijo 12 bolnikov s covidom in 25 bolnikov z gripo, obenem pa iz dneva v dan opažajo porast novih sprejemov. "Oddelki so prepolni. Poleg vseh ostalih pridruženih težav se soočamo tudi z velikimi težavami v smislu pomanjkanja kadra, predvsem negovalnega kadra. Seveda beležimo tudi število aktivnih zaposlenih, ki zbolevajo. Zaenkrat te številke še niso v tistem ogrožujočem stanju, bolj govorimo o kroničnem pomanjkanju kadra že sicer," je dejala tamkajšnja odgovorna medicinska sestra za področje obvladovanja bolnišničnih okužb Marija Kohek.

Vrhunec gripe mesec dni prej kot običajno

Običajno se vrhunec gripe pojavi sredi januarja, letos pa je prišel že mesec dni prej. To je presenetilo tudi vrtce in osnovne šole, kjer opažajo izrazit porast odsotnosti tako med učenci kot med zaposlenimi. "So pa številke zelo različne - od tega, da skoraj ne manjkajo otroci oziroma so prisotni skoraj vsi, do tega, da sta samo dva v razredu, kot je poročal kolega iz ene od primorskih šol," je povedala predsednica Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Mojca Mihelič.