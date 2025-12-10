Svetli način
Učilnice na pol prazne, pritisk na bolnišnice, pri bolnikih pa zapleti

Ljubljana, 10. 12. 2025 18.28 | Posodobljeno pred 28 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Denis Malačič
Komentarji
5

Slovenijo je zajela gripa. Učilnice in vrtčevski oddelki so na pol prazni, številni otroci pa doma prebolevajo visoke temperature in kašelj. A pritisk ni le v šolah in vrtcih, močno ga občutijo tudi bolnišnice. Na otroških in odraslih oddelkih Klinike za infekcijske bolezni zdravijo vse več pacientov z zapleti, nekateri med njimi pa so že potrebovali pomoč Enote intenzivne terapije.

Število obolelih z vročino in respiratornimi obolenji se povečuje po vsej državi. Največji porast beležimo med predšolskimi in šolskimi otroki ter srednješolci, vse pogosteje pa zbolevajo tudi odrasli nad 65 let. "Mislimo, da je dobršen del teh gripa, ker imajo neke tipične simptome, zelo visoko vročino, bolečine po celem telesu," je povedal Sašo Rebolj, direktor zdravstvenega doma Kamnik.

Nekatere bolnišnice so obiske že omejile – med njimi tudi Pediatrična klinika, enote intenzivne terapije ter Klinični oddelek za hematologijo Interne klinike ljubljanskega UKC.

Vsi bolniki, ki zaradi gripe potrebujejo bolnišnično zdravljenje, se soočajo z zapleti. Najpogosteje gre za respiratorno odpoved, sekundarne bakterijske pljučnice, pri majhnih otrocih pa so letos pogosti tudi vročinski krči.

Gripa
Gripa FOTO: Shutterstock

V Splošni bolnišnici Murska Sobota trenutno zdravijo 12 bolnikov s covidom in 25 bolnikov z gripo, obenem pa iz dneva v dan opažajo porast novih sprejemov.

"Oddelki so prepolni. Poleg vseh ostalih pridruženih težav se soočamo tudi z velikimi težavami v smislu pomanjkanja kadra, predvsem negovalnega kadra. Seveda beležimo tudi število aktivnih zaposlenih, ki zbolevajo. Zaenkrat te številke še niso v tistem ogrožujočem stanju, bolj govorimo o kroničnem pomanjkanju kadra že sicer," je dejala tamkajšnja odgovorna medicinska sestra za področje obvladovanja bolnišničnih okužb Marija Kohek.

Vrhunec gripe mesec dni prej kot običajno

Običajno se vrhunec gripe pojavi sredi januarja, letos pa je prišel že mesec dni prej. To je presenetilo tudi vrtce in osnovne šole, kjer opažajo izrazit porast odsotnosti tako med učenci kot med zaposlenimi.

"So pa številke zelo različne - od tega, da skoraj ne manjkajo otroci oziroma so prisotni skoraj vsi, do tega, da sta samo dva v razredu, kot je poročal kolega iz ene od primorskih šol," je povedala predsednica Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Mojca Mihelič.

Preberi še Širi se gripa: vse več obiskov v ZD Ljubljana

Z veliko improvizacije iščejo rešitve takrat, kadar zbolevajo sodelavci, predvsem učitelji. "Je potrebno združevanje oddelkov ali iskanje kakšne drugačne rešitve. Včasih zato tudi vodstveni delavci opravimo pedagoško delo v razredu, tako da je za otroke v vsakem primeru poskrbljeno," je dodala.

Staršem pa priporočajo, naj otrok ob znakih slabega počutja ostane doma. Kar zadeva preventivo za različne generacije, pa Rebolj svetuje: "Cepivo kljub vsemu precej zmanjša možnost, da za gripo zbolimo, in precej zmanjša možnost za zaplete."

Letos je bilo sicer za cepljenje izjemno veliko zanimanja, zato je marsikje cepiva že zmanjkalo.

gripa bolezen učilnice bolnišnice
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BtpS
10. 12. 2025 19.34
prides v bolnico celje na obisk, je pa pri sosednjih posteljah obiskov polno okrog postel. katastrofa, nobenega zraka in ti medicinska sestra rece, ja so pac obiski 🙈🙈🙈🙈
ODGOVORI
0 0
jedupančpil
10. 12. 2025 19.32
spet bo en kup jamra
ODGOVORI
0 0
Bombardirc1
10. 12. 2025 19.26
+2
Naslednjih štirinajst dni bo ključnih...
ODGOVORI
2 0
but_the_ppl_are_retarded
10. 12. 2025 19.29
+0
Predlagamo uporabo mask. Najboljše so iz kuhinjskih servetov z gumicami.
ODGOVORI
1 1
kle21
10. 12. 2025 19.22
+3
A ni zanimivo....Letos baje ogromno zanimanja za cepljenje, cepiva je celo zmanjkalo..Hkrati pa zdaj ogromno obolelih in gripa že en mesec prej kot ponavadi? Povezava?
ODGOVORI
3 0
