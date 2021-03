Mnoge države napovedujejo zaostritve ukrepov v času velikonočnih praznikov

Po Evropski agenciji za zdravila je zaupanje v cepivo AstraZenece, njegovo varnost in učinkovitost potrdil še mednarodni svetovalni odbor o varnosti cepiv Svetovne zdravstvene organizacije. Velika večina evropskih držav, razen Norveške in Švedske, je tako že ali pa bo v prihodnjih dneh nadaljevala cepljenje z AstraZeneco. A število okužb spet naglo narašča, vse bolj pa prevladujejo nove različice virusa, predvsem britanska. Iz več držav, med drugim Nemčije, Belgije, Poljske in Avstrije že poročajo o rekordnem številu novih okužb v letošnjem letu.

