Učinkovitost zdravljenja s plazmo bo znana po spremljanju tistih, ki so jo že prejeli

Na Zavodu RS za transfuzijsko medicino so od julija opravili že 300 odvzemov krvi oziroma plazme tistih, ki so preboleli covid-19. Šest bolnikov je enote krvne plazme za zdravljenje covida-19 že dobilo, na zalogi pa imajo še 80 enot, ki so že pripravljene za uporabo. Plazmo so prvič uporabili pri bolniku z imunsko oslabelostjo, za katerega so vedeli, da ne more razviti lastnih protiteles za obrambo pred novim koronavirusom. Po prejemu plazme se je bolnikovo stanje izboljšalo, sama aplikacija pa je potekala brez zapletov.