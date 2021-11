Učitelj športne vzgoje zaradi zavračanja ukrepov dobil odpoved

Šolski inšpektor je prekinil uro športne vzgoje in nekdanjega učitelja kaznoval zaradi nenošenja maske. "Temu primerno smo potem tudi poskušali odreagirati, najprej seveda skozi pogovore in razgovore, a žal ta pot ni bila uspešna," pojasnjuje Uroš Kobal, ravnatelj Osnovne šole Alojza Gradnika Dobrovo.

Ravnatelj je Sandiju Valentinčiču, ki ni izpolnjeval pogoja PCT in med poukom ni nosil maske, najprej izrekel opomin. "Ker so se kršitve nadaljevale, smo potem tudi izrekli odpoved in to smo v prejšnjem mesecu tudi realizirali," še pojasni Kobal.

"Ne razumem dejanja ravnatelja, absolutno ne, zato ker človek na njegovi poziciji mora poznati zakone in delovati v skladu z zakoni," pa razlaga Valentinčič. A ravnatelj odgovarja, da je upoštevanje ukrepov ključno za zagotavljanje varnega okolja, ministrstvo za šolstvo pa jim je nakazalo možnost odpovedi v primeru kršitve zaposlenega.

Včeraj so začeli tudi s samotestiranjem otrok."Verjamem, da na teh stvareh lahko sledimo ključnemu cilju, da smo v šoli, da je šola odprta in da delamo in opravljamo naše osnovno poslanstvo tukaj, kjer je to najboljše," dodaja Kobal.