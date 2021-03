Učitelji opažajo prve posledice šolanja na daljavo

Šole so bile pri nas zaprte rekordno dolgo. Učitelji že opažajo prve posledice večmesečnega šolanja na daljavo. V večini osnovnih šol pravega ocenjevanja še ni bilo, so pa učitelji s preverjanjem ugotovili, da količina usvojenega znanja pri vseh osnovnošolcih ni enaka. Poleg lukenj v znanju na plano prihajajo tudi raznovrstne stiske otrok, ki se bojijo testov in ocen. Pri tistih učencih, ki so imeli že prej težave, sta se povečala strah in anksioznost. In to je šele vrh ledene gore, ugotavljajo šolniki in psihologi. O težavah je spregovoril predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev Slovenije Gregor Pečan.

