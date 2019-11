Učiteljica brutalno pretepla dijakinjo in končala za zapahi

Incident se je zgodil na srednji šoli Lehman, nekaj minut pred četrto popoldne v petek. Ker je bilo v učilnici še veliko učencev, so ti posneli pretep iz več zornih kotov. Mladoletno dijakinjo so prepeljali v bolnišnico na opazovanje.

Iz šerifove pisarne so sporočili, da so pregledali več posnetkov ter opravili pogovore z učenci. Na podlagi tega so izdali nalog za aretacijo učiteljice in jo obtožili fizičnega napada, kar je kaznivo dejanje druge stopnje, so povedali. Razkrili so tudi njeno identiteto. Gre za 32-letno Tiffani Shadell Lankford.

Ravnateljica šole Karen Zuniga je povedala, da je bila učiteljica zaradi pretepa z učenko odpuščena ter da takšno obnašanje pod nobenimi pogoji na njihovih srednji šoli ni sprejemljivo. "Še več, nekdanjo zaposleno so policisti že aretirali in bo sedaj odgovarjala za kaznivo dejanje. O incidentu smo obvestili tudi teksaško agencijo za izobraževanje," je še dodala Zuniga.