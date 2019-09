Udarec Borisu Johnsonu: prekinitev dela parlamenta je nezakonita

Britansko vrhovno sodišče je odločalo o pritožbi zaradi prekinitve dela parlamenta in ugotovilo, da so imeli pritožniki prav, ko so trdili, da je poteza premierja Borisa Johnsona nezakonita.

Glavna pritožnica je podjetnica in aktivistka Gina Miller, ki je bila na vrhovnem sodišču uspešna že leta 2016, ko je izpodbijala odločitev, da vlada ne potrebuje odobritve parlamenta, preden sproži 50. člen lizbonske pogodbe o izstopu Otoka iz EU. Med pritožniki, ki so nastopili na sodišču, je tudi nekdanji britanski premier iz vrst konservativcev John Major.

Eden od številnih izzivov, s katerimi so se spopadali sodniki, je bil, kako uskladiti razlike med angleško, škotsko in severnoirsko zakonodajo glede pritožb v primeru odločitve premierja o prekinitvi dela parlamenta. Londonsko višje sodišče je pritožbo soglasno zavrnilo, medtem ko je škotsko pritožbeno sodišče pritožbo soglasno dovolilo.

Johnson je začasno prekinitev dela parlamenta predlagal konec avgusta, češ da jo potrebuje za predstavitev nove agende notranje politike, kraljicaElizabeta II. pa jo je odobrila. Trajala naj bi do 14. oktobra. Poslanci, ki nasprotujejo izstopu države iz EU brez dogovora, premierja obtožujejo, da je namen prekinitve dela parlamenta zajeziti njihove napore, da bi tak izstop preprečili. Johnson je odločen, da bo Velika Britanija izstopila iz EU 31. oktobra.