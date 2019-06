Udarec za Boeing, odkrili novo napako na letalu 737 max

Boeing ima vse večje težave z letalom 737 max, ki je bilo prizemljeno vse od marca, ko so preiskovalci nesreč predstavili sume, da je za nesrečo dveh teh letal kriv sistem MCAS. Viri so za CNN namreč povedali, da naj bi nova napaka, najverjetneje programska, imela podobne lastnosti kot MCAS, a naj bi izvirala iz drugega podsistema. Tako je letalo oziroma računalnik sam potisnil nos letala navzdol. Novo napako naj bi odkrili pri simulatorskih testih, ki jih je Boeing izvajal po uvedbi programskih nadgradenj, ki naj bi preprečevale ponovitev scenarijev, kot so se zgodili pri Ethiopian Airlines in Lion Air. V obeh nesrečah je umrlo 346 ljudi. Čeprav končnih poročil o nesrečah še ni, so preiskovalci namignili, da je v obeh primerih letalo, zaradi t. i. pobeglega sistema za trimanje letala, potisnilo nos navzdol.

MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) je program, ki naj bi s pomočjo sistema za trimanje letala in senzorjem za nadzor vpadnega kota kril preprečeval prevlečeni let in strmoglavljenje. Gre za nov program, ki ga v prejšnjih modelih letal 737 ni bilo, a ga Boeing ni uvedel po strogih postopkih certifikacij novih lastnosti letal.

Tokrat so maxe v simulatorjih preverjali državni preiskovalci, ki so odkrili, da je zaradi napake mikroprocesorja le-to začelo nos potiskati navzdol. Ni jasno, ali je bila ta napaka povezana s prejšnjima nesrečama. Namreč, ko so preverjali možno napako tega mikroprocesorja, so piloti potrebovali kar nekaj časa, da so letalo uspeli stabilizirati. Kot je za CNN povedal eden od virov, da "če ne morete letala stabilizirati v nekaj sekundah, gre za preveliko tveganje." Boeing je potrdil, da napako odpravljajo, a da ne vedo, če bo za odpravo potreben popravek programske napake ali pa bodo morali zamenjati vse sporne mikroprocesorje. V sporočilu za javnost so zapisali, da "se strinjajo z odločitvijo FAA in da bodo pripravili popravke tudi za novo napako. 737 max ne bo dobil zelene luči, dokler ne popravimo vseh napak."

Nihče ne ve, kdaj bodo letala lahko poletela

V podjetju so že pred časom naleteli na oviro pri sprostitvi maxov, saj je FAA že priznala, da je bilo kar 148 predkrilc oziroma kontrolni sistem, ki nadzoruje vzdolžno gibanje predkrilc, ki jih je za Boeing izdelal podizvajalec, izdelanih površno in jih je bilo treba zamenjati. Težavo so odkrili na kar 179 letalih 737 max in tudi 133 letalih 737 NG, ki niso imeli prepovedi letenja. (737 NG – Next Generation je predhodnik 737 max in ni imel vgrajenega spornega sistema MCAS).