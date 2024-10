Udeležba na ljubljanskem maratonu najvišja po covidu

Na 28. maratonu se je v 10-, 21- ali 42-kilometrski preizkušnji pomerilo 9960 Slovenk in Slovencev, dobrih 1350 tekačev je prišlo s Hrvaške, sledili pa so Srbi, Avstrijci, Italijani, Britanci in ljubitelji teka iz Bosne in Hercegovine. Začeli pa so kot običajno v soboto otroci. 1733 najmlajših, lumpijev je bilo 5453, srednješolcev, ki so se spopadli z najdaljšimi razdaljami, pa je bilo 778.