Udeleženci sporne večerje Olimpijskega komiteja še vedno ostajajo nekaznovani

Inšpektorji so javne površine preverili 571-krat, izdali 23 kazni, skupaj vrednih osem tisoč evrov. Najpogostejša kršitev na javnih mestih je prepovedano zbiranje ljudi iz različnih gospodinjstev, predvsem zbiranje ob gostinskih lokalih, ko posamezniki opravijo prevzem hrane in pijače, inšpektorji poročajo tudi o primerih zbiranja staršev in otrok iz različnih družin na igriščih in odprtih športnih objektih.

Nadzor opravljajo tudi policisti. V novembru so vsak dan opravili več kot 2400 nadzorov, v celotnem mesecu so tako zaznali 6310 kršitev, od tega skoraj 2.000 le v zadnjem tednu. Najpogosteje gre za kršitve odloka o prehajanju med občinami in nenošenje zaščitnih mask.

Kaj pa kazni udeležencem gala večerje Olimpijskega komiteja?

In medtem, ko se globe dnevno delijo, ko se opravlja več tisoč nadzorov, udeleženci septembrskega dobrodelnega dogodka Olimpijskega komiteja, na katerem nihče ni vzdrževal varnostne razdalje ali nosil zaščitne maske, še vedno niso kaznovani. "Postopek je še vedno v teku, ker prekrškovni postopek še vedno traja. To ni tako hitro zaključeno, ti postopki so vodeni na podlagi določil Zakona o prekrških. V primeru izdaje odločbe mora inšpektor skladno z določili najprej ugotoviti vsa dejstva in zbrati dokaze,"pojasnjuje Potzarjeva.