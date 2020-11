Ugodnosti influencerjev z več tisoč sledilci

Kdo ne sanja o tem, da bi lahko za ceno nekaj fotografij in videov spal v hotelu, zastonj jedel in na koncu hrano še malce pokomentiral na spletu? Ampak kako torej postaneš vpliven, tako zelo vpliven, da te podjetja iščejo in ponujajo svoje izdelke, če jih le pokažeš? Zagotovo moraš imeti na tisoče sledilcev na Instagramu in Facebooku. Kdo so torej ti, ki vse zgoraj našteto imajo, znajo in tudi delajo dobesedno za to, da so influencerji in je to zanje služba in vir dohodka?