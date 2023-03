Ugotovljene nepravilnosti pri Engrotušu

Kršitev delovnega časa in počitka, izplačila pod minimalno plačo, neizplačilo za nadurno delo, neurejen status in zavarovanje. Gre za zgodbo 379 tujih delavcev, ki jih je v času nadzora največ najemal trgovec Engrotuš, tam pa so opravili tudi do 400 ur mesečno, je ugotovil Inšpektorat za delo. Delavce sta za slovenska podjetja zagotavljali slovaški agenciji za posredovanje dela Pertas in Stominus, ta je imela podružnico tudi v Sloveniji. Agencija Stominus je pri nas delovala do začetka novembra lani, saj ji je ministrstvo za delo odvzelo dovoljenje in jo izbrisalo iz registra za opravljanje dejavnosti zagotavljanja delavcev.