Je bil 32-letnik ugrabljen ali je šlo za dogovor?

So v Ljubljani sredi minulega tedna ugrabili moškega, ali je šlo, kot trdijo domnevni storilci, le za dogovor med znanci? 32-letnik namreč trdi, da ga je skupina štirih moških iz Kočevja ugrabila, ga izsiljevala za denar, pretepla, mu grozila, da ga bodo ubili, in na koncu pustila v Novem mestu, še prej pa je na eni od bank dvignil slabih dva tisoč evrov in jim jih izročil.

Četverica naj bi si 32-letnika za žrtev izbrala, ko so bili v ljubljanskem nočnem klubu Escape. Okrog tretje ure zjutraj naj bi ga pričakali pred klubom in ga na silo strpali v vozilo. Prvi postanek so naredili na Škofljici, kjer je ugrabljeni na bankomatu dvignil 20 evrov. France Božičnik, vodja sektorja Kriminalistične policije PU Novo mesto, je povedal: "Oškodovanec je bil ugrabljen več ur, v tem času so ga osumljenci imeli pod neposredno fizično kontrolo, omejevali so mu gibanje, pretepali so ga in mu grozili z ubojem."

France Božičnik FOTO: Kanal A

Pri Rašici so nato z vozilom zdrsnili v jarek, medtem ko je trojica poskušala avto spraviti na cesto, je ugrabljeni ponovno dvignil denar, tokrat 400 evrov in jih je izročil mladoletnemu storilcu. Ta naj bi ga namreč prosil za posojilo. Pot so potem nadaljevali do Kočevja, kjer jih je ustavila policijska patrulja, 32-letnika so nato še oglobili, ker med vožnjo ni uporabljal varnostnega pasu. "Oškodovanec v tem primeru v postopku ni upal povedati, kaj se je z njim dogajalo,"je še dodal Božičnik. Prav temu delu oškodovančeve zgodbe zagovornik enega od osumljencev ne verjame. "Izjava oškodovanca me ni prepričala in da oškodovanec ni uspel povedati policistom, da je ugrabljen, to je meni neverjetno, čeprav je bil prestrašen,"pojasnjuje Andrej Žabjek, odvetnik enega od osumljencev.

Andrej Žabjek FOTO: Kanal A