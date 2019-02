Belgijca v Kolumbiji zmenek prek Tinderja skoraj stal življenja

Thalia ga je povabila, da se ji pridruži pri obisku tete. Dobila sta se v Bellu, severno od Medellina. Najprej sta se zapeljala do njegovega stanovanja, da je vzel polnilec za telefon in nekaj steklenic piva iz hladilnika. Thalia je vzela še odejo z njegove postelje. "Če se bomo zadržali, da lahko prespiš pri teti," mu je dejala. "Kolumbijci radi povabijo ljudi k sebi domov, zato se mi to ni zdelo nič nenavadnega," je pojasnil 33-letnik.

Zmenek je potekal gladko, ko sta se vozila v taksiju, pa se je dan kar naenkrat spremenil v nočno moro. "Vozniku je govorila navodila za pot. Dejala mu je: 'Lahko ustavite tukaj'," se spominja. V tistem trenutku pa sta dva moška skočila v avtomobil. Eden je imel v roki nož, drugi pa električni paralizator. Moška sta s paralizatorjem napadla vse v avtomobilu. "Verjetno so želeli dati vtis, da je tudi dekle žrtev, vendar se je na koncu izkazalo, da je bila del zarote," je dejal Vanhees.

Nato so ga s sprednjega sedeža potegnili na zadnjo klop, dekle pa porinili naprej. "V tistem hipu sem ležal na zadnjih sedežih med dvema moškima. Zvezala sta mi zapestji, zvezala sta mi gležnje, okoli mojega vratu pa sta mi nadela zanko," je opisal.

Rubena so ugrabili in odpeljali v odročni kraj. Tam pa so od njega zahtevali gesla za bančne kartice. "Če se izkaže, da so gesla napačna, so zagrozili, da mi bodo enega za drugim odrezali prste," je pojasnil novinarjem. Thalia se je medtem vrnila v njegovo stanovanje in odnesla vse, kar je bilo kaj vredno, z njegovih računov so dvignili več deset tisoč evrov.

Po treh dneh ugrabitve in mučenja je uspel pobegniti

Rubena so omamili in ga porinili v kanal. "Bil je leden mraz. Zanka okoli mojega vratu je bila povezana z nogami in če sem skušal stegniti noge, sem se začel daviti," je opisal mučenje, ki ga je doživljal. Tisto noč je bila luknja, v kateri so ga zadrževali, pokrita z vejami in z njegovo odejo.

Naslednji dan so ga odpeljali v neko zapuščeno hišo, nazadnje pa še v hotel v Bellu, predmestju Medellina. Ko se je jutro za tem zbudil, je videl, da je moški, ki ja pazil nanj, še vedno spal. Trenutek nepazljivosti je izkoristil za beg. "Odkorakal sem na ulico v boksericah in skušal ustaviti taksi, vendar nihče ni želel ustaviti na pol nagemu kričečemu Belgijcu. Nato sem začel noreti in končno sem pritegnil pozornost varnostnikov banke v bližini," je dejal. Varnostniki so poskrbeli, da so še isti dan nesrečnega moškega odpeljali v belgijski konzulat v Medellinu.

Ruben je tam dobil začasni potni list, s katerim se je lahko vrnil v Belgijo. Primer preiskuje kolumbijska policija, ob vrnitvi domov pa je svojo zgodbo povedal tudi belgijski policiji. Policija mu je dejala, da gre več kot očitno za profesionalce.

33-letnik že od leta 2016 v Kolumbiji vsako leto za pol leta dela kot učitelj angleščine in koordinator IT projektov. "Rad imam Kolumbijo, vendar sem ta teden odkril še temno plat države," je dejal za Het Nieuwsblad. Po tej izkušnji pravi, da si ne upa več vrniti v Kolumbijo, svojo zgodbo pa je medijem zaupal zato, da bi na nevarnosti opozoril druge. "Veliko mojih prijateljev iz Belgije potuje v Kolumbijo. Kolumbija je v zadnjih letih postala priljubljena turistična destinacija, vendar očitno ni tako varna, kot sem mislil, da je," je dejal.

Nadavno naj bi na podoben način ugrabili nekega turško-kanadskega profesorja, ga oropali in omamili, posledično pa je zaradi prevelikega odmerka umrl.