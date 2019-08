Na Poljskem v jami že dva dni ujeta jamarja, izjemno zahtevno reševanje

Predstavnik reševalne službe je dejal, da še niso uspeli vzpostaviti stika z jamarjema in da se zaradi dolgotrajne izpostavljenosti ekstremnim razmeram vedno bolj bojijo za njuno zdravje, poročaReuters.

Oba sta v soboto ostala ujeta v jami Wielka Sniezna, reševalne službe pa so o njunem izginotju obvestili jamarji, ki so bili z njima, a so jamo pravočasno zapustili, poročajo poljski mediji.