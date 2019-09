Ujeti turisti se pritožujejo nad dvigom cen, Britanci domov prepeljali že 15.000 ljudi

Turisti, ki so zaradi propada britanskega turističnega velikana ostali ujeti na letališčih po vsem svetu, se pritožujejo, da ostali letalski prevozniki njihovo nesrečo izkoriščajo za svoj dobiček. Cene letalskih kart so namreč v nekaj urah poskočile tudi za več kot 300 odstotkov. Britanska vlada je sicer prvi dan v domovino prepeljala 15.000 svojih državljanov.

FOTO: AP

Potniki, ki so zaradi kolapsa 178 let stare britanske agencije Thomas Cook ostali ujeti na letališčih po vsem svetu in iščejo nadomestne polete, se po poročanju BBC pritožujejo, da želijo ostali letalski prevozniki zaslužiti na račun njihove nesreče. Cene letalskih kart so namreč poskočile v nebo, a analitiki trdijo, da dogajanje glede na situacijo ni presenetljivo. Cene letalskih vozovnic poskočile za nekaj sto odstotkov

Turistka Angela Mills je za BBC povedala, da se je polet iz Glasgowa na grški Rodos v trenutku podražil za skoraj štirikrat – v nedeljo je bil še 315 evrov, v ponedeljek pa že 1130. John Strickland, letalski strokovnjak, je prepričan, da je dvig cen naravni odziv na povečano povpraševanje: "Ljudje ne sedijo križem rok, in če se prodaja poveča, potem gredo cene za priljubljene destinacije hitro navzgor".

Dodal je, da je september še vedno priljubljen mesec za počitnikovanje, še posebej za tiste, ki se želijo izogniti vrhuncu sezone med šolskimi počitnicami, zato so bili mnogi leti že prej razprodani. Dodal je, da bi se lahko letalski prevozniki odločili zadržati cene vozovnic, a gre po drugi strani za komercialno usmerjena podjetja. "Thomas Cook je propadel, ker je imel velike dolgove in je ustvarjal izgube. Gre za krhko industrijo, v zadnjem času so propadli številni letalski prevozniki. Če ne ustvarijo profita, kjer je to možno, vsaj na deležu svojih letov, potem nimajo možnosti preživetja," je še dodal Strikland. Britanska vlada v domovino že prepeljala 15.000 ljudi

Največja repatriacija Britancev po drugi svetovni vojni bo Veliko Britanijo stala okrog 110 milijonov evrov. Poleg okrog 155.000 Britancev je ostalo zaradi propada Thomas Cooka po svetu ujetih še okrog 140.000 Nemcev, skupaj pa več kot 600.000.

Največja mirodobna repatriacija britanskih državljanov se je v ponedeljek že začela. Dame Deirdre Hutton iz britanske agencije za civilno letalstvo je zadovoljna z začetkom vračanja. "Glede na to, da je šele prvi dan, smo zelo zadovoljni," je dejala in dodala, da so organizirali 64 letov in prepeljali nekaj manj kot 15.000 turistov. "To je več kot 90 odstotkov vseh, ki smo jih nameravali prepeljati prvi dan. Zavedam se, da je pred nami še ogromno dela, saj je to šele osem odstokov vseh, ki jih moramo vrniti, a to je dober začetek."

Pilot Thomas Cooka pravi, da so njihove posadke ostale ujete po vsem svetu. FOTO: AP