'Ujetnike' z Mount Everesta uspeli spraviti na varno
Skoraj tisoč pohodnikov in podpornega osebja, ki so konec tedna po siloviti snežni nevihti obtičali na tibetanski strani Mount Everesta, so reševalci uspeli spraviti na varno. "Bilo je strašljivo, zaradi hitrega kopičenja snega si nismo upali niti spati," opisuje eden od pohodnikov. Zakaj je bila v takšnih razmerah na gori tolikšna množica ljudi in kako je potekalo reševanje?
