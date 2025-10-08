Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektor Svet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Svet

'Ujetnike' z Mount Everesta uspeli spraviti na varno

Lhasa, 08. 10. 2025 18.59 | Posodobljeno pred 15 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Elena Šterpin Zupančič
Komentarji
0

Skoraj tisoč pohodnikov in podpornega osebja, ki so konec tedna po siloviti snežni nevihti obtičali na tibetanski strani Mount Everesta, so reševalci uspeli spraviti na varno. "Bilo je strašljivo, zaradi hitrega kopičenja snega si nismo upali niti spati," opisuje eden od pohodnikov. Zakaj je bila v takšnih razmerah na gori tolikšna množica ljudi in kako je potekalo reševanje?

mount everest reševanje gore
SORODNI ČLANKI

Okoli šotorov se je hitro nabiral sneg, zato so ga morali čistiti na 90 minut: 'Nismo si upali zaspati'

Na Mount Everestu v teku reševanje 200 ujetih pohodnikov

Več kot 200 ljudi še vedno ujetih na Mount Everestu

Snežna nevihta na Mount Everestu, obtičalo skoraj tisoč ljudi

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306