Ujetniki 'svobode' pametne tehnologije: Odrasti moramo!

Francis Brochet je večino kariere preživel v Parizu kot dopisnik vplivnih regionalnih medijev s širokim občinstvom. Kar pomeni, da je pisal o vsem – politiki, družbi, umetnosti … Njegova strast pa je Evropa. "O Evropi lahko govorite na toliko različnih načinov,"pravi. S političnega, ekonomskega, družbenega vidika … "Ampak mislim, da je najbolj pomembno, da združujemo vse te vidike. Umetniški in kulturni vidik sta v tem kontekstu prav tako pomembna." In zato je vesel, da mu je dopisniško delo pomagalo ohranjati in razvijati širino videnja in razmišljanja.

Predvsem se je zelo spremenila. Spomnim se zasedanja Evropskega sveta v Maastrichtu leta 1991. Od takrat sem videl še kar nekaj teh zasedanj. Evropa se je popolnoma spremenila. Danes je kot nekakšna politična "industrija", ki ima 28 članic, kar je res zelo veliko, sploh ni mogoče slediti vsemu, kar se dogaja. Izkusil sem Evropo 12 članic in bila je povsem drugačna. Se mi pa zdi, da se je v zadnjem letu končno razvila politična debata, ki je bila resnično potrebna, ki sem jo res dolgo čakal in mislim, da je dobro, da se je končno začela. Spomnim se časov, ko je Martin Schulzprišel v Francijo z delegacijo – pa v francoskem tisku o tem ni bilo niti besede. Potem pa se je začela kampanja pred zadnjimi evropskimi volitvami in smo imeli Mattea Salvinija in Viktorja Orbana, ki sta francoskega predsednika Emanuela Macrona razglasila za sovražnika. Macron se je oglasil dan kasneje in dejal – ja, imata prav, sem "sovražnik". In mislim, da je to dejansko odprlo kampanjo in debato. Ali je to dober ali slab začetek, je sicer vprašljivo, saj gre za retoriko, ki polarizira.

Ljubezen in politika s telefonom v roki

Polarizacija postaja vse večja težava Evrope. Kako smo se znašli na točki, ko se ne znamo, ne zmoremo več pogovarjati v povezavi, ki stoji na temeljih zaveze, da bo orožje zamenjala odprta beseda?

To seveda ni zgolj evropski problem. Polarizacija je ena od posledic tega, kar sam imenujem "demokracija pametnih telefonov". V ZDA so na univerzi Stanford naredili zanimivo študijo. Ugotavljali so, kako ljudje danes najdejo partnerje, in ugotovili, da se na spletu spozna že 39 odstotkov parov, 27 odstotkov v barih in tako naprej. Pri čemer sta se pred dvajsetimi leti na spletu spoznala dva odstotka parov. To pove vse o tem, kaj se je spremenilo. Vse. Kot so na podlagi tega zaključili sociologi – polje, kjer se dogaja srečevanje ljudi, se je povsem zreduciralo na osebne kriterije. Ljudi lahko takoj delite glede na izobrazbo, plačo, kraj, kjer živijo, prepričanja … Rezulat: srečujete le ljudi, ki so kot vi. In povsem enako je v politiki. Ljudje se o njej pogovarjajo le še z ljudmi, ki mislijo enako.

K vse bolj ozkim mislim človeka vzpodbujajo tudi algoritmi, ki na platformah po nekaj iskanjih, ogledih … na podlagi preferenc uporabniku ponudijo le še več istih informacij.

Natančno to. Google in ostale platforme potencirajo vaša prepričanja v čedalje bolj radikalna. Rezultat pa je, da imate na primer v Veliki Britaniji 87 odstotkov ljudi, ki so strogo za ali proti brexitu. Sredine, kjer bi bilo mesto za pogovor in tehtanje argumentov, ni več. Nihče več ne reče – oh, saj ne vem, kaj naj si mislim, nihče ne želi debate. Tako vsaka stran govori le "svojim", in če že kdo kaj reče drugi strani, to ni pogovor, ampak kričanje.

Družbeni Tinder ali – vse so čustva

Priča smo tudi trendu, da se "drugače misleče" enostavno izloči iz pogovora, utiša.