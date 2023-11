Deževje v preteklem tednu ni prizaneslo niti kampu Šobec. Naplavljena drevesa in vejevje so dobesedno zaprli strugo pod peš mostom, ki kamp povezuje z Bledom. Sava Dolinka je zato spremenila smer in odnesla velik del brežine. A kljub nastali škodi se bodo turisti in domačini prek mostu lahko sprehodili do začetka nove sezone, napoveduje direktor Uroš Ambrožič.