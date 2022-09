Ukazi vodstva policije na protestih prepoznani za nezakonite

Skoraj eno leto po množičnih proticepilskih protestih v Ljubljani je varuh človekovih pravic izdal svoje poročilo o ravnanju policije in njihovi uporabi prisilnih sredstev. V njem ugotavlja, da vodstvo policije s svojimi ukazi ni zasledovalo cilja umiritev, ampak so razmere samo poglabljali in s tem ogrožali tako protestnike kot tudi policiste. Da ukrepi niso bili usmerjeni proti posameznim skupinam kršiteljem, ampak je bila odrejena uporaba kar na splošno. Na Sindikatu policistov Slovenije, ki so na Varuha človekovih pravic dan po protestih naslovili skrb, da so bili ukazi vodstva policije nezakoniti in nestrokovni, so se na poročilo varuha tudi odzvali in povedali, da je poročilo vsaj delno opralo uniformo policistov, ki so na dan protestov vestno opravljali svoje delo.