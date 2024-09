Ogrožen obstoj mariborske onkologije

Neznosen hrup. Zadušljiva, smrdljiva klet mariborske onkologije, kjer na obravnavo čakaš vse do večera. Dolge kolone pacientov, ki na kemoterapijo čakajo na hodnikih. To je le izsek odprtega pisma mariborskih onkoloških bolnikov, ki opisujejo svojo sago zdravljenja na mariborski onkologiji, kjer se poleg vsega tega zaradi gradbenih del povsod sliši še ropot, tresenje in brnenje gradbene mehanizacije. Bolniki se bojijo, da bodo zaradi nastalih razmer ostali brez onkološkega zdravljenja v mariborskem UKC. Da je bojazen upravičena, opozarja tudi predstojnica oddelka za onkologijo. Medtem pa na ljubljanskem Onkološkem inštitutu svarijo: "To bi pomenilo še daljše čakalne dobe in slabše zdravljenje."