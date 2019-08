Ukinitev posebnega nadzora nad Epsteinom je ukazal psiholog

Jeffrey Epstein je 10. avgusta letos storil samomor v svoji celici. Poseben nadzor nad jetnikom so odredili potem, ko so ga julija v celici našli skoraj nezavestnega, okoli vratu pa je imel sledi vrvi. Kljub temu se je uprava zapora na priporočilo psihološkega strokovnjaka pozneje odločila, da posebni nadzor ukine, je potrdilo ameriško ministrstvo za pravosodje.

Kot pojasnjujejo v pismu, naslovljenemu na zakonodajni odbor, so zaporniki pod nadzorom v zveznem zaporu nameščeni v posebnih celicah. "Okolje vključuje lahek dostop do sobe, neovirano motrenje zapornika, omejeno razpoložljivost predmetov in materialov, ki bi omogočali enostavno samopoškodovanje," so zapisali. Zapornika prav tako vsak dan pregleda psiholog, ki dokumentira opažanja. "Posebni nadzor lahko ob pregledu jetnika odpravi le psiholog uprave za zapore," še stoji v pojasnilu ministrstva.