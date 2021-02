UKOM glede neplačila STA: 'Pogodba za letošnje leto ni bila sklenjena'

Vladi se očitno ne mudi z izpolnitvijo obveznosti do Slovenske tiskovne agencije. Za mesec januar namreč znova niso dobili plačila za opravljeno delo. Kljub vsem izgovorom Ukoma in Uroša Urbanije, sicer nekdanjega urednika STA, se boj z mediji in agencijo nadaljuje. Razlog, da z STA nimajo sklenjene pogodbe, je ta, da STA še vedno ni dostavil odgovorov na vprašanja, ki jim jih je poslal UKOM. Dvoboj se tako nadaljuje, Slovenija pa še naprej ostaja pod drobnogledom Evropske komisije zaradi pritiskov vlade na medije.

icon-expand