Ukradel tovornjak, nato pa zapeljal v kolono vozil. Gre za dejanje terorizma?

Središče nemškega mesta Limburg je včeraj zajel kaos. Ukradeno tovorno vozilo nekega logističnega podjetja je nekaj minut čez peto uro popoldne v središču mesta zapeljalo v več avtomobilov in jih potisnilo skupaj. V dogodku je bilo poškodovanih devet ljudi.

Nemški mediji so sprva poročali, da je bilo huje poškodovanih 17 ljudi. Predstavniki policije pa so danes zjutraj sporočili, da gre za lažne informacije. Kot so pojasnili, so sedem ljudi, ki so utrpeli poškodbe, odpeljali v bolnišnico, enega pa so oskrbeli ambulantno. Deveti poškodovani je bil voznika ukradenega tovornjaka. Slednjega je policija že aretirala.

Še vedno pa ni jasno, ali je šlo za nesrečni dogodek ali je moški namerno v zapeljal v avtomobile, ki stali pred semaforjem. Lastnik ukradenega tovornjaka je razkril, da ga je kar naenkrat iz tovornjaka potegnil nek drug moški, nato pa odpeljal. Povedal je še, da je bil napadalec star okoli 30 let in da je imel kratke temne lasje ter polno brado. Po poročanju nekaterih nemških medijev gre za državljana Sirije. Preden ga je porinil iz vozila, je vanj uperil širok pogled. "Vprašal sem ga, kaj hoče od mene. Ni rekel niti besede."

Priče so lokalnim medijem povedale, da je voznik tik pred trkom zelo očitno pospeševal.