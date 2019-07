'Ukradeni otroci Francovega režima': po več desetletjih vendarle našla biološko mater

Ženski, ki jo je špansko sodišče uradno priznalo kot eno izmed "ukradenih otrok" iz časa diktatorskega režima generala Francisca Franca, je po več desetletjih s pomočjo podatkovne baze DNK uspelo najti svojo biološko družino. "Prvič sem zaključila sestavljanko, ki se imenuje moje življenje," je povedala 50-letnica.

50-letnaInes Madrigal je le ena izmed več tisoč španskih državljanov, ki so jih v času Francovega režima ob rojstvu odvzeli biološkim materam, katerim so sporočili, da so novorojenci umrli. Ti otroci so nato v letih od 1939 do 1975 pristali v družinah posvojiteljev, pri tem pa je takratni oblasti pogosto pomagala tudi katoliška cerkev v Španiji.

Na začetku so bili otroci vzeti nasprotnikom režima, omenjeno prakso pa so nato razširili na domnevno nezakonske otroke in tiste, ki so prihajali iz revnejših družin. Novorojenčke naj bi tako vzgajale bogate konzervativne in predane katoliške družine. Po več kot štiridesetih letih od padca režima nekdanjega generala Francisca Franca pa še vedno uganka ostaja končno število otrok, ki so odraščali v tujih družinah. Ocena je, da je bilo dejanskih žrtev vse od 100 do deset tisoč.

Po nekaterih ocenah so v času Francovega režima materam odvzeli več tisoč otrok. FOTO: AP