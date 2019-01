Ukradli Banksyev grafit, naslikan v spomin na žrtve terorističnega napada

Iz koncertne dvorane Bataclan so v soboto sporočili, da so zelo užaloščeni, ker so neznanci ukradli Banksyjevo delo, ki je predstavljal simbol spominjanja in pripadnosti.

Vir blizu preiskave je pojasnil, da je imela skupina zamaskiranih oseb s sabo kotne brusilke, s katerimi so izrezali umetniško delo in ga naložili na tovornjak.

Bel grafit s podobo žalostne ženske se je na vratih za zasilni izhod iz dvorane pojavil lani poleti, ko je bil umetnik aktiven tudi v drugih predelih mesta.