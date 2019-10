Ukradli Gandhijev pepel in onečastili njegovo fotografijo

Incident se je zgodil točno na 150. obletnico voditeljevega rojstnega dne. Pepel so tam hranili vse od leta 1948, ko je hindujski skrajnež nanj izvedel atentat. Prav tako so tatovi z zeleno barvo in napisom 'izdajalec' popisali njegovo fotografijo.

"Vrata Bhawana sem odprl zelo zgodaj zjutraj, ker je bil Gandhijev rojstni dan," je povedal za indijski spletni portal The Wire. "Ko sem se vrnil okrog 23. ure, posmrtnih ostankov ni več bilo, plakat z njegovo fotografijo pa je bil uničen."



Policija je ukrepala potem ko je Gurmeet Singh - vodja lokalne politične stranke - vložil pritožbo. "Ta norost se mora ustaviti," je Singh dejal za The Wire. "Pozivam policijo, naj preveri kamere, nameščene v Bapu Bhawanu," je dodal.

Gandhi je vodil nenasilno odporniško gibanje proti britanski kolonialni vladavini v Indiji, ki je navdihnilo ljudi po vsem svetu. Večina Indijcev ga še vedno časti kot 'očeta naroda'.

Hindujski skrajneži v Indiji ga obtožujejo izdaje hinduizma, češ da so bile njegove ideje in nadzori preveč promuslimanski. Prav tako mu očitajo, da kriv za delitev Indije in prelivanje krvi ob osamosvojitvi Indije in Pakistana izpod Britanije leta 1947. Januarja 1948 ga je umoril hindujski skrajnež. Po njegovi smrti so del njegovega pepela raztresli v reko, v skladu s hindujskim verovanjem, deč pa so zadržali in ga hranijo v več spomenikih po vsej državi.