Ukradli še eno Banksyjevo umetnino

"Obveščamo vas, da so ponoči na ulici Beaubourg ukradli Banksyjevo umetnino," so v izjavi za javnost sporočili iz centra Pompidou. "Čeprav delo ni del naše zbirke, smo bili ponosni, da je umetnik izbral prav našo stavbo. Vložili bomo pritožbo," so še dodali.