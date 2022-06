Na tedenskem sestanku je Evropska komisija obravnavala tri prošnje za članstvo, in sicer poleg Ukrajine še Moldavije in Gruzije. O predlogu, da Ukrajina dobi status kandidatke, bo konec naslednjega tedna potrjevalo 27 voditeljev držav članic EU. Premier Golob, ki zaključuje obisk v Bruslju, pa je napovedal, da bo prihodnji teden za pridobitev statusa kandidatke EU predlagal tudi Bosno in Hercegovino?