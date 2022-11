Ukrajinci v regiji Herson osvobodili več kot 10 vasi, Rusi se umikajo

Ruske sile so se začele umikati z desnega brega reke Dneper v regiji Herson, kjer so ukrajinske sile osvobodile še več kot deset vasi. Od mesta so oddaljene le še 30 kilometrov. Ukrajinski predsednik Zelenski ostaja previden, saj, kot je dejal, sovražnik ne dela dobronamernih gest. Herson je namreč strateško pomemben, ker predstavlja edino kopensko pot do polotoka Krim. Ruski predsednik Putin je v četrtek zaradi pomanjkljive opreme in slabe oskrbe vojakov napovedal strožji nadzor nad porabo denarja za vojno. V Ukrajini je doslej umrlo več kot 100 tisoč ruskih vojakov, podobne izgube je najverjetneje utrpela tudi ukrajinska stran.