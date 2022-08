Ukrajini dovoljen izvoz žita

Iz ukrajinskega pristanišča Odesa je izplula prva ladja, napolnjena z ukrajinskim žitom. Rusija namreč že več kot pet mesecev blokira vsa ukrajinska pristanišča, v Turčiji pa je bil vendarle sklenjen dogovor med Ukrajino in Rusijo, da slednja pusti izvoz žita v svet. Prva je, kot rečeno, na poti, pluje proti Libanonu in nosi okoli 26 tisoč ton žita. A kaj takšna številka sploh pomeni? To je, za primerjavo, ena šestina letne slovenske porabe. Na izplutje v Odesi čaka še 16 takšnih ladij. Skupaj torej 22 milijonov ton žita, ki naj bi preprečile svetovno pomanjkanje hrane, poskrbele bodo tudi za padec cen žita.