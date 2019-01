'Generacije Ukrajincev so sanjale.. in končno nam je Bog poslal pravoslavno cerkev Ukrajine'

Ekumenski patriarh Bartolomej I. je v Istanbulu razglasil neodvisnost ukrajinske pravoslavne cerkve. Gre za zgodovinsko ločitev od ruske pravoslavne cerkve, ki več stoletij nadzorovala ukrajinsko pravoslavno vejo. Moskva medtem ločitvi ostro nasprotuje in jo celo primerja z veliko shizmo iz leta 1054.

V turški prestolnici je ekumenski patriarh Bartolomej I., vodja pravoslavne cerkve, danes slovesno razglasil neodvisnost ukrajinske pravoslavne cerkve, ki je bila zadnjih 332 let pod okriljem ruske cerkve. Patriarh je podpisal dokument o samostojnosti oziroma 'tomos', ob prisotnosti vodje ukrajinske cerkve metropolita Epifanijin ukrajinskega predsednika Petra Porošenka, in s tem uradno priznal obstoj samostojne ukrajinske pravoslavne cerkve. Tomos bodo prepeljali v Ukrajino, prav v času praznovanja pravoslavnega božiča.

Slovesnost je potekala v cerkvi sv. Jurija, ki je tudi sedež pravoslavnega patriarha, v Istanbulu. Ta je, tudi po turškem zavzetju v 15. stoletju, ostal središče pravoslavne cerkve.

"To je zgodovinski dogodek in velik dan,"je ob tem na Twitterju zapisal ukrajinski predsednik in dodal, da neodvisnost ukrajinske cerkev od ruske odpira "novo obdobje pravoslavne zgodovine". "Želim se zahvaliti generacijam Ukrajincev, ki so sanjali... in končno nam je Bog poslal pravoslavno cerkev Ukrajine,"je dejal zbranim po poročanjuFrance24. Rusija na drugi strani močno nasprotuje ločitvi in jo celo primerja z veliko shizmo oziroma vzhodnim razkolom leta 1054, ki je za vedno razdelila zahodno in vzhodno krščanstvo.

V Istanbulu so slovesno podpisali dokument o samostojnosti. FOTO: AP