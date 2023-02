Ukrajinska slikarka iz milijonskega mesta na slovensko podeželje

"V zadnjem intervjuju, ki sem ga imela za kijevsko revijo, me je novinarka vprašala, kaj so moje sanje. Odgovorila sem ji, morda, da bi živela v lepi državi, mestu, kjer so gore, jezera, gozdovi. Odgovorila je, dobro, bova zapisali, morda se uresniči," je dejala Svetlana, ki so se ji želje uresničile in zdaj je njun dom med gorami.

"Govorim slovensko, ne zelo še dobro, ampak razumem veliko," je dejala Svetlana, ki je ekipo pričakala z jabolčnim zavitkom. Umetnica je bila v Ukrajini zaposlena v uspešnem energetskem podjetju, celo življenje pa je že slikarka. Njene stenske poslikave so krasile mnoge ukrajinske hiše, pripravljala je številne razstave, oblikovala je tudi kolekcijo oblačil.

"Moj šef me je vsak dan poklical, kako sem, in mi rekel, da je prenevarno, da bi šla v službo. Rekla sem mu, naj morda tudi on raje ostane doma. Odvrnil je, da ne, da mora v službo. En dan me ni poklical več," pove Svetlana in doda, da se je z mamo odločila oditi, ko je izvedela, da je šef umrl pod rusko vojsko. "Bilo je zelo težko. Bilo me je strah, strah in strah," komentira Svetlanina mama.