Ukrajinske navijačice, ki so leta 2013 navdušile Slovence, delile vojne izkušnje

Eurobasket 2013, ki ga je gostila Slovenija, bo vsem košarkarskim navdušencem zagotovo ostal v spominu. Skoraj 60.000 tujih navijačev in kar 1.300 novinarjev iz 40 evropskih držav in ostalega sveta, je obiskalo naše tekme, od blizu smo lahko spremljali največje košarkarske zvezdnike stare celine. Tekme pa so popestrile najboljše navijaške skupine. Poleg domačih zmajčic so marsikateremu navijaču še v lepšem spominu ostale ukrajinske navijačice Red Foxes, ki smo jih v času Eurobasketa Slovenci vzeli za svoje. Slovenski parket so zapolnile s svojim nalezljivim nasmehom, stasom in ukrajinsko lepoto. Na stopale so tudi na zgodovinski zlati tekmi slovenske reprezentance 2017. Prav ta dekleta pa zadnje mesece preživljajo najtežje obdobje svojega življenja. Vojna jim je odnesla domove, brezskrbno življenje, nekaj časa je bila pogrešana še ena od deklet. Svojo težko zgodbo so bile, tako kot takrat svoj plesni talent na parketu, pripravljanje tudi tokrat deliti s Slovenci, ki so tudi njim takrat prirasli k srcu.