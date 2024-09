Ukrajinske sirote ostajajo v Sloveniji, vrnejo se lahko z ukrajinsko družino

Že več kot dve leti je minilo, odkar so ukrajinske sirote našle zatočišče v Sloveniji, natančneje v Slavini pri Postojni. Takrat so predvidevali, da bodo tu le nekaj mesecev, a vojno stanje v Ukrajini še vedno traja. Slovenska vlada je zato podaljšala projekt še za pol leta in s tem omogočila, da bodo sirote tu vsaj do začetka marca. Da bi se otroci vrnili v boljše razmere, so podpisali tudi dogovor, da se ti vrnejo v domovino le pod pogojem, da jim ukrajinske oblasti najdejo družine. Vrnili se torej ne bodo, če bi jih zgolj premestili v novo sirotišnico.