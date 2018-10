'Postal je simbol boja za osvoboditev političnih zapornikov'

Predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani je danes na plenarnem zasedanju v Strasbourgu poudaril, da je"naša dolžnost, da zagovarjamo človekove pravice povsod po svetu in v vseh okoliščinah." Evropski parlament z nagrado izraža solidarnost z Olegom Sencovim in njegovim bojem, zato mu je podelil nagrado."Ukrajinski cineast je postal simbol boja za osvoboditev političnih zapornikov v Rusiji in po vsem svetu," je poudaril Tajani.

Tajani se je zavzel za takojšnjo osvoboditev Sencova. Pojasnil je, da je to nujno zaradi hudih pogojev in dolgotrajne gladovne stavke, ki ogrožajo njegovo življenje.

Sencov je bil leta 2015 obsojen na 20-letno kazen v strogo varovanem zaporu. Obsojen je bil zaradi požiga prostorov prokremeljske stranke na Krimu po priključitvi polotoka Rusiji in načrtovanja drugih napadov, med drugim razstrelitve Leninovega kipa v Simferopolu.

Ukrajinski režiser, ki ga je za nagrado predlagala politična skupina Evropske ljudske stranke (EPP), je postal simbol kakih 70 ukrajinskih državljanov, ki so jih ruske sile na Krimu nezakonito aretirale in obsodile na dolge zaporne kazni. Od 14. maja do 6. oktobra je gladovno stavkal.

Med finaliste so ga danes izbrali predsednik Evropskega parlamenta in predsedniki političnih skupin. Podelitev nagrade, ki obsega priznanje in 50.000 evrov, bo na plenarnem zasedanju parlamenta v Strasbourgu 12. decembra.

V ožjem izboru za nagrado so bile letos še nevladne organizacije, ki rešujejo migrante v Sredozemskem morju, in maroški politični aktivist Naser Zefzafi.