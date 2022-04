Na enainpetdeseti dan vojne Rusija napoveduje še dodatno povečanje obleganja Ukrajine. Medtem ko nekateri bežijo pred vojno in se bojijo za lastna življenja, so drugi našli uteho v velikonočnem duhu. Na veliki petek so namreč ukrajinski prebežniki v eni izmed umetniških delavnic svoj notranji mir dosegli ob tradicionalnem barvanju pirhov.