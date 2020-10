Popolna zmeda: ukrepi na področju športa se spreminjajo iz dneva v dan

V gimnastičnih in plesnih krogih, ki jih je pandemija, tako kot ostale športnike, močno udarila, pravijo, da bi morala biti pravila jasneje napisana in da še nikoli v zgodovini ni bilo tako deljenih mnenj, kot jih je sedaj glede ukrepov. Plesni trenerji pravijo, da je vsak dan "ogromno birokracije, obveščanja staršev, prilagajanja urnikov, vmes smo celo odpovedali treninge in prilagodili vse skupine na deset oseb". Iz gimnastične zveze pa sporočajo, da so hvaležni vsem potrpežljivim staršem, ki so dnevno v sitku z njimi.

Ukrepi se tako praktično dnevno spreminjajo in športniki imajo velike težave pri oragnizaciji svojih treningov. Na tekmovanjih lahko sodelujejo zgolj registrirani športniki starejši od 12 let, pri nekaterih posamičnih športih pa starejši od 10 let. "Vsak novi odlok nam predstavlja novo vprašanje, kaj sploh lahko delamo,"pravi predsednik plesne zveze Slovenije, ki je prav danes že drugič letos prestavila državno prvenstvo.

"Razočarana sem, ker sem se veselila državnega prvenstva. Veliko smo trenirali in to je bla res slaba novica,"je povedalamlada plesalka Ema. Državno prvenstvo pa so prejšnji teden še uspeli izpeljati gimnastičarji: "To je blo verjetno še zadnje tekmovanje letos za naprej pa ne vemo kako bo."

Ker so športniki registrirani bodisi pri Olimpijskemu komiteju Slovenije bodisi pri panožni zvezi športa s katerim se ukvarjajo, so, kot ugotavljajo, pravila izredno nejasna, največja težava pa je, da se le-ta iz dneva v dan spreminjajo, zato je zgolj vprašanje časa, kdaj se bo ves šport, z izjemo profesionalnega nivoja, ustavil.