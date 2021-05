Ula in Čili sta dva kužka, edina dva, ki sta pri nas specializirana za iskanje drugih živali. In imata kar veliko dela. Dnevno se izgubijo od trije do štirje psi, a jih pogosto nihče ne išče, saj za to nima ustreznega znanja. Čili in Ula iščeta vse živali, pse, mačke, tudi kunce, zajce in teleta.

