'Nikoli nobenega izsiljevanja, nikoli nobenih zahtev. To so res nizki udarci'

Nekdanji smučarski skakalec in kasneje tudi predsednik Smučarske zveze SlovenijePrimož Ulagaje obtožen nezakonitega prejemanja daril in izsiljevanja športnikov, med drugim Roberta Kranjca, Jurija Tepeša in Petra Prevca, od katerih naj bi pričakoval osemodstotno provizijo pri vsakem sponzorskem projektu, pri katerem je posredoval oziroma zagotovil finančna sredstva. "V dveh primerih je zgolj zahteval, v dveh pa zahteval in tudi sprejel nedovoljeno nagrado zase,"je povedala tožilka.

Nepravilnosti naj bi se dogajale v sezoni 2012/13, po koncu katere je Ulaga odstopil z mesta predsednika smučarske zveze. "Ničesar ni za pojasnjevati, ker je to zdrava kmečka logika," je povedal Ulaga. Obtoženi sicer nikoli ni zanikal, da je nagrade prejel, saj se mu zdi to, glede na to, da je športnikom urejal tudi boljše pogodbe, normalno. Zagovarjal se je, da ima šport"svoje zakonitosti, v katerem nastopajo športniki, sponzorji, agenti, odvetniki in v tem ne vidim nič slabega".