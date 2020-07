Ulice prestolnice samevajo: Se mladi bolje zavedajo tveganja?

Ker so v zadnjih tednih eden glavnih virov okužb druženja in zabave, smo v središču prestolnice preverjali nočno dogajanje. Ulice so bile bolj kot ne prazne, tudi v barih se je brez težav našlo prosto mizo, le tu in tam smo srečali manjšo skupino mladih. Željni zabave pa naj bi to poletje po zaprtju nočnih klubov pri nas zabavo iskali tudi na Hrvaškem, kjer nočni klubi in diskoteke za zdaj še normalno delajo.

