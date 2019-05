Ulični prodajalec priznal umor ene od skandinavskih turistk v Maroku

Vodja maroške džihadistične celice je na sodišču priznal, da je obglavil eno od dveh skandinavskih pohodnic, ki so ju lani našli umorjeni v Visokem Atlasu. 24-letno Louiso Vesterager Jespersen iz Danske in 28-letno Maren Ueland iz Norveške so našli s prerezanima vratovoma.

Abdessamad Ejjoud, 25-letni ulični prodajalec je pred maroškim sodiščem priznal, da je obglavil eno izmed dveh turistk iz Danske in Norveške, ki so ju lani decembra našli umorjeni v Visokem Atlasu. Obe sta imeli prerezan vrat. 25-letnik je povedal, da dejanje obžaluje, poroča BBC. Sodišče sodi 24 domnevnim islamistom. Trije od njih so osumljeni, da so se zavezali Islamski državi in izvedli umora. Če jih bodo obsodili, jih verjetno čaka smrtna kazen. Kateri izmed žrtev je sodil Ejjod, ni znano. Vsem 24 osumljencem grozijo številne obsodbe v povezavi s terorizmom. Umor v Maroku FOTO: AP Po spletu se je s strani podpornikov ISIS delil tudi posnetek, ki naj bi prikazoval obglavljanje ene izmed njih. Norveška policija je dejala, da je posnetek "skoraj zagotovo pristen." Na Danskem so zaradi deljenja posnetka ovadili 14 ljudi. Kot poroča BBC, so oblasti sporočile, da je skupina 'navdih' dobila od ISISA, a z njimi naj ne bi imela neposrednega stika. Spomnimo Decembra 2018 so našli trupli turistk na odročnem goratem območju deset kilometrov od turistične vasi Imlil v Visokem Atlasu, ki je izhodiščna točka za vzpon na 4167 metrov visoko goro Toubkal. Ta velja za najvišji vrh Severne Afrike. Dekleti sta si delili šotor, v katerem je policija tudi našla trupli. Danska žrtev zločina, 24-letna Louisa Vesterager Jespersen, je imela prerezan vrat, je za danski časnik B. T. povedala njena mati Helle Petersen. Kot je dodala, so jo posvarili pred potovanjem v Maroko zaradi kaotičnih razmer. Druga žrtev je 28-letna Norvežanka Maren Ueland. Mati Uelandove je za medije povedala, da sta dekleti študirali na eni izmed norveških univerz, v Maroko pa sta se odpravili 9. decembra, in sicer na božične počitnice.