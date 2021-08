Ultratekačica Rea Kolbl namerava priti od najnižje točke morja do Triglava

Športnica z veliko začetnico, astrofizičarka in ultratekačica, ki ovire na 24-urnih in 100-kilometrskih gorskih tekih po Ameriki premaguje kot za šalo, se je za kratek čas vrnila domov. Rea Kolbl ima po neštetih pretečenih kilometrih dolžine in premaganih kilometrih višine zdaj pred seboj nov izziv: na en mah priti od najnižje pa do najvišje točke Slovenije.