Uluru zadnji dan pred prepovedjo vzpona preplavili turisti

Predstavnik odbora Tjiangu Thomas je za Guardian dejal, da je prepoved vzpona primer "kako ljudstvo Anangu sprejema odločitve o svoji zemlji"."Vse skupaj je zelo čustveno, starešine so se borile za prepoved vzpona, še preden sem se rodil. Ni jih več z nami, a nadaljujemo njihovo zapuščino. Žalostno je, a hkrati veselo, saj vemo, da bo vzpon prepovedan ter da se bo spoštovalo želje ljudstva Anangu."

Ljudstvo Anangu že leta poziva številne turiste, naj se ne vzpenjajo na največji osamelec na svetu Uluru, leta 2017 pa je nato odbor nacionalnega parka Uluru-kata Tjuta soglasno odločil, da plezanje enostavno prepove. Razlog za to je duhovni pomen kraja samega, pa tudi varnostni razlog in skrbi za okolje.

Eden izmed pripadnikov skupnosti Anangu je za BBCdejal, da je Uluru zanj "sveto mesto, je kot naša cerkev"."Ljudje z vsega sveta... prihajajo sem in plezajo. Nimajo nobenega spoštovanja."

V tednu pred prepovedjo se je število plezalcev močno povišalo, bližnji kampi in hoteli so tako polno zasedeni, zaradi česar mnogi turisti taborijo nelegalno, odpadki pa se kopičijo, opozarja lokalno prebivalstvo.

Uluru je znan po svoji nenavadni velikosti in legi, pa tudi zaradi navideznega spreminjanja barve.

Vse od 50. let preteklega stoletja je med vzponom na Uluru sicer umrlo več ducat ljudi, zaradi nesreč, dehidracije in drugih z vročino povezanih pojavov. Gre za 348 metrov visoko monolit, vzpon nanj je strm, temperature pa lahko poleti dosežejo tudi do 47 stopinj Celzija.