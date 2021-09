Umoja: vas v severni Keniji, v katero moški nimajo vstopa

Ste vedeli, da na svetu obstajajo tudi kraji, kjer živijo in vladajo samo ženske? Umoja je majhna vasica v severni Keniji, v katero moški nimajo vstopa. Matriarhalna vasica je nastala kot odgovor na fizične in psihične zlorabe žensk s strani moških in pomanjkanja pravic kenijskih žensk, ki jih v tamkajšnji kulturi tako rekoč nimajo. Zato so združile moči in si ustvarile svoj svet, v katerem se jim nikoli več ne bo treba bati za življenje.