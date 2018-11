Umor Hašokdžija: S sankcijami proti 18 Savdijcem tudi Francija

Pred dnevi je zaradi povezav z umorom novinarja vstop v državo 18 Savdijcem prepovedala že Nemčija , ki je sporočila, da so se za tak korak dogovorili skupaj s Francijo in Veliko Britanijo. Zato naj bi sankcije o prepovedi vstopa 18 Savdijcem veljale za celoten schengenski prostor.

Savdska Arabija je sprva zavračala vsakršno vedenje o usodi ostrega kritika prestolonaslednika Mohameda bin Salmana , nato pa pod velikim mednarodnim pritiskom vendarle priznala, da je bil novinar na savdskem konzulatu v Istanbulu 2. oktobra ubit, a naj bi se to zgodilo "po nesreči". Savdsko državno tožilstvo je kasneje sporočilo, da naj bi umor naročil visok agent obveščevalne službe. Obtožili so enajst od 21 priprtih, za peterico pa zahtevali smrtno kazen.

Iz Ankare so sporočili, da bi se turški predsednik Recep Tayyip Erdogan lahko s savdskim princem sestal prihodnji teden ob robu vrha skupine G20 v Argentini. To bi bilo njuno prvo srečanje od umora novinarja Washington Posta v savdskem konzulatu v Istanbulu 2. oktobra.

Erdogan je dejal, da je ukaz za umor novinarja prišel iz 'najvišje ravni' savdske vlade, princa pa ni omenjal. Rijad, ki kategorično zanika vpletenost princa v umor, trdi, da ga je ukazal visok agent savdske obveščevalne službe. Kje je truplo novinarja, ki so ga razkosali, še vedno ni znano.

Turški dnevnik Hurriyet je danes poročal, da je ameriška obveščevalna agencija Cia posnela telefonski pogovor med princem Mohamedom in njegovim bratom Halidom bin Salmanom, ki je savdski veleposlanik v ZDA, v katerem naj bi princ zahteval, da Hašokdžija "čim prej utišajo".

Ameriški mediji so te dni poročali, da je Cia ugotovila, da je princ Mohamed ukazal umor novinarja. Ameriški predsednik Donald Trump je to zanikal, češ da je Cia ugotovila samo, da bi savdski princ "morda lahko" naročil umor.

"Nihče ni tega ugotovil. Ne vem, če bi kdorkoli lahko sklepal, da je to storil prestolonaslednik," je dejal novinarjem na Floridi. "Bodisi je to naredil ali ne, on to odločno zanika," je dodal.