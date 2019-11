Umor iz leta 1981: so po 38 letih našli njenega morilca?

Njena starejša sestra Josefa z iskanjem pogrešane Carmen ni nikoli prenehala, a šele 36 let kasneje je dobila prve informacije o tem, kaj se je zgodilo leta 1981. Leta 2017 so namreč vzorec DNK Josefe primerjali z vzorci v policijski bazi podatkov - to so storil zato, da bi lahko njen oče napisal svojo oporoko, to pa je zahtevalo, da se Carmen uradno razglasi za preminulo.

Policisti v kraju Manresa blizu Barcelone pa so ugotovili, da se DNK Josefe ujema z DNK vzorcem trupla mlade ženske, katere identitete je ostala skrivnost kar 20 let. Truplo so namreč po naključju odkrili leta 1999, med gradbenimi deli na vrtu privatne hiše v kraju Sant Salvador de Guardiola. Policija takrat ni uspela identificirati žrtve, ohranili pa so njen DNK vzorec. Dve desetletji kasneje so posmrtnim ostankom najdene mlade ženske lahko pripisali ime: Carmen Fraile Muñoz. Bila je ustreljena v šestem mesecu nosečnosti.

38 let po njenem izginotju sodne oblasti v Manresi za umor sumijo dandanes 74-letnega Manuela Macarro Thierbacha, izhaja iz sodnih dokumentov, ki jih je pridobil El Pais. Thierbach naj bi Carmen ustrelil v glavo, nato pa njeno truplo zakopal na vrtu najete hiše, v kateri naj bi par živel nekaj dni po tem, ko sta pripotovala iz Madrida. Test očetovstva, ki ga je odredilo sodišče, je pokazal, da je Thierbach oče nerojenega otroka žrtve. 74-letnik se bo tako moral zagovarjati na sodišču, čeprav se mnogi bojijo, da bodo zločinu, ki mu jih pripisujejo, kmalu zastarali.

Carmen in Josefa sta imeli tragično otroštvo, starši so se ločili in ju zapustili - Josefo je k sebi vzela babica, Carmen pa je odraščali v internatu. Šele leta kasneje se je oče vrnil v Španijo in ju vzel k sebi. Angelica Albor, Josefina hčerka, je za El Pais povedala, da si je njena teta Carmen leta 1981 našla službo in se preselila v predmestje Madrida. Nekega dne se je "izjemno živčna" pojavila na delovnem mestu Josefe: "Izgledala je zanemarjeno, jokala je, vidno je bila noseča," je za sodišče dejala Josefa, ki je tistega dne zadnjič videla svojo sestro. Čez nekaj časa je prejela razglednico, domnevno do Carmen, s sporočilo, da se nahaja v Barceloni.

Josefa je domnevala, da je Carmen odšla skupaj z Manuelom. Čas je mineval, do sestre ni prejela nobenega sporočila, a je kot pogrešane osebe ni prijavila - mnogi so ji namreč dejali, naj ne skrbi, da včasih pač ljudje raje pozabijo na svojo preteklost.

Kot pogrešano jo je na koncu prijavila šele leta 2017, ko je policija tudi odvzela njen vzorec DNK. Istega leta je madridsko sodišče začelo postopke v povezavi z oporoko njenega očeta.

Ko je policija identificirala truplo, najdeno leta 1999, kot Carmen, so decembra 2018 aretirali Manuela. Ta je na sodišču priznal, da je leta 1981 potoval v Barcelono s Carmen ter z njo več dni preživel v najeti hiši. Trdi, da je nato odpotoval nazaj v Madrid, odšel je po svojo družino, saj naj bi se s Carmen strinjala, da prekineta zvezo. Trdil je tudi, da ni vedel za njeno nosečnost. A sodnik mu ni verjel, pri tem pa poudaril, da je s svojo družino živel le nekaj mesecev, nato pa se selil po različnih krajih. Oblasti so tako odločile, da obstaja utemeljeni sum, da je ubil Carmen, zato ker je bila noseča, on pa je bil poročen moški s tremi otroki.

Pred sodnika bo stopil 17. decembra.